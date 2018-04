Scontro tra un'auto e una bici in strada Sottargine Borghetta a Sissa intorno alle 11.15. Il ciclista è stato sbalzato dal sellino ed è caduto a terra battendo la testa. E' stato trasportato al Maggiore dall'elisoccorso, in condizioni di media gravità.

Resta invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione il bimbo di tre anni investito da un'auto a Marzolara. Le sue condizioni sono però stabili, e questa è una piccola buona notizia nel quadro di una situazione complessa. Il bimbo stava aspettando con la madre l'arrivo della sorella con la scuolabus. Quando la donna ha attraversato la strada per recuperare la figlia, il bimbo non è rimasto dov'era ma ha provato a seguirla. Un attimo fatale, proprio mentre sopraggiungeva un'auto.