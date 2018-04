Schianto intorno alle 6.20 a San Michele Tiorre. Ad essere coinvolti, un furgone e un'auto. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Maggiore in condizioni di media gravità. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

Le foto sono state inviate da un lettore-testimone, Gianluca.