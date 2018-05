Festa dello sport in memoria di Filippo Ricotti

A Langhirano sabato 11 maggio si svolgerà il secondo Memorial Filippo Ricotti, la grande festa dello sport organizzata dalla Langhiranese calcio. Nello stadio comunale Sandro Pertini, si sfideranno i giovani talenti di quattro squadre: Parma calcio, Sassuolo, Cremonese, Langhiranese, in onore di Filippo, scomparso a 17 anni nel gennaio dell’anno scorso. In via Berlinguer si sfideranno i giocatori della categoria Berretti, cioè under 20. Alle 15.30 ci sarà la partita fra Langhiranese 1928 e il Sassuolo, alle 17.15 la sfida fra Cremonese e Parma e alle 19.30 la finale del primo e terzo posto. Come l’anno scorso centinaia di persone verranno a tifare e tutto lo stadio si stringerà attorno alla famiglia di Filippo, in ricordo di un campione fuori e dentro al campo.

