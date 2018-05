Scaduti i termini per la presentazione delle liste. A Salso correranno in quattro per la fascia di sindaco: Giuseppe D'Andrea, Filippo Fritelli, Giorgio Vernazza e Anna Volpicelli.

A Solignano sfida tra l'uscente Lorenzo Bonazzi e Andrea Mazzieri. Ecco tutte le liste e tutti i candidati.

Salsomaggiore

Solignano