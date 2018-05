Il «giallo» dei segnali stradali assurdi

Sicuramente la stragrande maggioranza dei segnali che si trovano sulle strade è regolare, però può capitare anche di vederne di bizzarri. Eccone alcuni, visti qua e là, che lasciano alquanto a desiderare.



Via Paradigna: segnale «sottosopra»





Il cartello che si vede attorno alla rotatoria tra via Paradigna e via Matilde Serao è un segnale che… non esiste. In altre parole, il cartello regolare ha una punta verso l’alto e indica di prestare attenzione perché ci si sta avvicinando a una rotatoria. Nella rotonda di via Paradigna ci sono, da qualche anno, diversi esemplari di questo segnale «scombussolato», sotto ai regolari segnali di «dare precedenza»: resteranno lì ancora per molto?

Il cartello «temporaneo» di Castelguelfo







Sarà anche bello il cartello color zafferano che, sulla via Emilia, segnala l’inizio dell’abitato di Castelguelfo agli automobilisti che provengono da nord, però i cartelli che indicano un centro abitato devono essere a sfondo bianco. Lo sfondo giallo è riservato ai segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione per deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o di lavori sulla strada. Anche questo segnale è «in loco» da tanto tempo. Nell’altra direzione, il cartello che indica l’ingresso a Castelguelfo è – come prescritto dal Codice della strada – bianco.



Bogolese: vietato andare diritto nel prato







Di fronte c’è un immenso prato e il segnale blu indica che in auto non si può andare diritto. Grazie, segnaletica, un automobilista con la testa sulle spalle lo capisce da solo. Come se non bastasse, ci sono anche due frecce bianche in terra che indicano l’obbligo di andare a destra o a sinistra. Questa segnaletica «extra» si trova nell’abitato di Bogolese, frazione di Sorbolo.



Cartello «sgrammaticato» a Fontanellato







C’è qualcosa che «suona» male nel cartello che permette di parcheggiare per due ore a Fontanellato. Sì, d’accordo, le ore concesse di sosta sono raddoppiate: da una si è passati a due, applicando una «pecetta» adesiva. Però, magari, non si può completare il lavoro per evitare di offendere la grammatica?