Leishmaniosi umana, un caso a Traversetolo. Controlli sanitari su oltre 100 cani

Sono poco più di 100 i proprietari dei cani di Traversetolo che, in questi giorni, riceveranno una lettera con l’invito a presentarsi dal proprio veterinario di fiducia per sottoporre l’amico a quattro zampe ad un prelievo di sangue.



L’obiettivo della sorveglianza, messa in atto dal Servizio Veterinario dall’Azienda USL di Parma, è verificare che nessun cane nella zona oggetto di sorveglianza abbia la leishmaniosi.

L’intervento si è reso necessario, come prevedono le linee guida regionali, dopo che è stato registrato un caso umano di questa parassitosi. Una donna è stata punta da un insetto infetto e ha contratto la leishmaniosi cutanea, peraltro già trattata con antibiotici e guarita. La zona interessata al controllo è un’area di 300 metri di raggio intorno all’abitazione della signora nel comune di Traversetolo.



Nella lettera indirizzata ai proprietari dei cani sono inoltre indicate le misure di protezione da adottare sugli animali (uso di antiparassitari spot on e collari, custodia al chiuso nelle ore notturne) e le misure di prevenzione per l’uomo (uso di repellenti cutanei, applicazione alle finestre di zanzariere a maglie fini).





La leishmaniosi è causata da protozoi parassiti appartenenti al genere leishmania. I parassiti sono trasmessi dalla puntura di un piccolo insetto vettore, il flebotomo, anche detto pappatacio. Solo una piccola parte delle persone infette dalla leishmania sviluppa la malattia.