Conigli morti per avvelenamento? Chiuso l'intero parco Nevicati

Il Comune di Collecchio ha disposto la chiusura del Parco Nevicati, con impossibilità di accedere anche al centro culturale e ai servizi presenti, fino a quando non ci saranno certezze sulla morte di diversi conigli, avvenuta in questi giorni. Il sospetto è che siano stati avvelenati e che l'area sia dunque pericolosa sia per i suoi abitanti, sia per i cittadini che la frequentano, in particolare i bambini.

"Alla luce di recenti decessi a causa di sospetto avvelenamento - come suggerito anche dalle osservazioni del veterinario incaricato dal Comune - occorsi a diversi conigli presenti al parco Nevicati, a tutela della salute pubblica ed in particolare per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, l’Amministrazione comunale di Collecchio ha disposto la chiusura del parco - fanno sapere dal Municipio -. Nell'immediato si è già proceduto con denuncia contro ignoti ai carabinieri, predisposti cartelli di avviso e relativa ordinanza del Sindaco con effetto immediato, mentre alcuni animali a campione sono stati portati all'Istituto Zooprofilattico di Parma per le analisi del caso".

L’intera area è attualmente monitorata da parte degli operatori comunali del Parco.