Si perde sul Monte Penna: anziano fungaiolo trovato dopo una notte di ricerche

E' stato ritrovato attorno alle 8 di questa mattina un 83enne del Parmense disperso dalle 21 di ieri sul Monte Penna: era cosciente ma aveva difficiltà a camminare.

L'anziano era uscito per cercare funghi e aveva lasciato la sua auto vicino al rifugio. In serata sono partite le ricerche, con 50 persone fra Soccorso alpino, volontari Cri, vigili del fuoco (con squadre da Parma e da Reggio Emilia) e carabinieri. Impegnati anche i nuclei cinofili e squadre di terra da Borgotaro.

Alle 3 della scorsa notte il Soccorso Alpino monte Orsaro e il cane molecolare del nucleo cinofilo di Bergamo sono anche stati a casa dell'uomo per i referti degli indumenti.