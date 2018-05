L'auto finisce fuori strada e si ribalta: un ferito a Citerna

Incidente in mattinata a Citerna Taro, dove un'auto proveniente da Borgotaro in direzione Fornovo, sulla provinciale 308, ha attraversato la corsia di marcia in direzione opposta e si è ribaltata più volte fino a fermarsi nel piazzale adiacente alla ferrovia. Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde Fornovese, i carabinieri di Solignano e la polizia stradale che ricostruirà le cause dell'incidente. L'uomo al volante è stato trasferito al Pronto soccorso di Parma con ferite di media gravità.