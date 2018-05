Vigili del Fuoco e carabinieri sono intervenuti questa mattina Valbona, nel bercetese per il parziale crollo dell'edificio storico noto come "il castello".

Il cedimento strutturale ha provocato anche l'interruzione di parte della linea elettrica e soprattutto ha costretto i Vigili del Fuoco a dichiarare inagibile un'abitazione vicina, dove vive una pensionata. Per la donne - fino alla fine degli accertamenti - dovrà essere trovata una sistemazione.