Ambulanza nel fosso per schivare animale: feriti due militi e due trasportati

Stavano rientrando da un servizio ordinario quando improvvisamente un animale ha attraversato la strada e il milite alla guida, per schivarlo, ha perso il controllo del mezzo. Ha coinvolto un’ambulanza della Pubblica assistenza di Colorno l'incidente che poco prima delle 13 ha avuto come teatro la provinciale di Golese, all’altezza di Bezze di Colorno. Il mezzo, uscendo di strada, è andato a sbattere contro la struttura in cemento armato di un piccolo ponte a lato della carreggiata. Le quattro persone a bordo sono rimaste ferite: i due volontari in modo lieve, mentre ai due trasportati sono state riscontrate ferite di media gravità.

Sul posto due ambulanze e l’automedica arrivate dalla sede di Colorno, mentre da Parma si è alzato in volo l’elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e poi una pattuglia della Polizia stradale.