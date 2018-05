Lo annuncia il sindaco Nicola Cesari: "Da venerdì entrerà in funzione il rilevatore di infrazioni semaforiche su via Mantova".

Due o tre giorni di prova, e poi via alle sanzioni reali.

L'incrocio è un punto critico della viabilità sorbolese e l'indisciplina di diversi conducenti ha spesso messo in pericolo gli altri utenti della strada.