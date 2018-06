Unieco vara sito web per vendere 300 immobili (anche a Salso e Collecchio)

La reggiana Unieco, ex cooperativa di costruzioni in liquidazione coatta amministrativa, ha deciso di dedicare il proprio sito storico alle offerte di immobili e aree in vendita. La liquidazione coatta - sorta di fallimento pilotato riservato alle cooperative insolventi - prevede infatti la vendita a tappe forzate dell’ingente patrimonio. Oltre alle società partecipate, in parte cedute, e al grosso degli appalti venduti ad ex concorrenti, il liquidatore Corrado Baldini - scrive la Gazzetta di Reggio - ha varato il piano di vendita degli immobili, oltre 300 quelli già inseriti nel sito. «Chi fosse interessato - spiega Baldini - può cercare all’interno di questo sito (www.unieco.it) quanto disponibile». Unieco, ricorda il quotidiano, ha una massa debitoria di 670 milioni, difficile da riequilibrare nonostante un attivo di 613 milioni, soprattutto se quell'attivo è composto da immobili che vanno venduti su un mercato già sazio e sempre più povero di risorse.

Si va da un complesso residenziale di fronte al centro commerciale Ariosto al Palazzo Detraz di Salsomaggiore (Parma), nel centro storico accanto alle Terme Berzieri, dalle case a Corte Cattani, nuovo villaggio residenziale che sta nascendo a Campagnola Emilia, ad uffici in un centro direzionale alle porte di Collecchio, da appartamenti tra affreschi e spazi ricchi di storia nel centro di Novellara, in un edificio che fu sede dei Gesuiti, a molte aree comprate ma mai sfruttate e quindi rimaste nell’invenduto che ha zavorrato la cooperativa.