La segnalazione arriva da Casatico, dove sabato sera era in corso in un ristorante della frazione un ricevimento di nozze. Gli invitati a far festa coi novelli sposi, e i ladri a far festa con le auto parcheggiate. Sono state contate diverse auto con i finestrini spaccati a caccia di bottino. Ed effettivamente in alcuni casi oltre al danno anche il furto: spariti portafogli ed altri oggetti lasciati all'interno delle vetture.

Foto d'archivio