Gaia Maria come l'abbiamo conosciuta in questi giorni: i capelli scuri raccolti, gli occhiali, il sorriso. L' "altra" Gaia, invece, in una foto recentissima, della vacanza da cui entrambe le 17enni sono scomparse, probabilmente: un taglio di capelli un po' diverso, i ricci morbidi, un'espressione che la addolcisce e forse riporta un po' indietro il tempo.

E' con questa nuova immagine pubblicata sui social network che le famiglie delle due ragazze fidentine sparite dal campeggio di Fermo, nelle Marche, chiedono aiuto. "Non abbiamo ancora notizie", scrive la mamma di Gaia Maria, che invita a condividere la foto nella speranza che qualcuno incontri lo sguardo e il cammino di queste due adolescenti e le aiuti a ritrovare la strada di casa e degli affetti.