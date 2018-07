Thailandia, le barelle per i soccorsi dei ragazzini arrivano da Sala Baganza

La storia dei tredici giovani calciatori intrappolati nella caverna Tham Luang Nang sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo. A dare una mano ai soccorritori c'è anche un pizzico di tecnologia italiana, anzi il profumo di Sala Baganza. Il sistema di emergenza della Thailandia infatti ha scelto di mettere sulle ambulanze tantissimi prodotti realizzati da Spencer, anzienda parmense.

Ma non c'è solo Elon Musk con le sue idee ed i suoi ingenieri a Tham Luang, mandati sul posto per studiare un rescue pod adeguato ai ragazzi. Ci sono anche decine di anni di sviluppo delle strumentazioni, delle bombole e dei sistemi di trasporto usati proprio in queste ore per realizzare quello che in molti chiamano "miracolo" ma che in realtà è un'azione di affinamento continuo delle capacità umane e degli strumenti che utilizza.





