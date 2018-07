Tampona con l'auto un camion in sosta per avaria: muore un operaio di 32 anni

Tragico schianto dopo la mezzanotte lungo la strada provinciale 15 di Calestano, poche centinaia di metri prima dell’incrocio di via Cavi, nel tratto che collega Stradella e Sala Baganza. Un'auto guidata da un operaio di 32 anni ha tamponato violentemente un camion fermo per avaria, e il cui conducente era sceso in attesa dei soccorsi.

Immediato l’intervento di militi dell'Assistenza Volontaria di Collecchio Felino e Sala Baganza, dell’automedica della Croce Rossa, e dei Vigili del Fuoco di Parma. Impressionante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori, con l'auto incastrata nel cassone del camion.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il conducente dell'auto, A.F. - rimasto incastrato tra le lamiere e liberato dai vigili del fuoco -, non c‘è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Sul posto i carabinieri di Collecchio e Fornovo per i rilievi di legge.

Il punto in cui è avvenuto l'incidente è un tratto di strada già teatro di diversi incidenti e dove sono tantissimi i conducenti che superano abbondantemente i limiti di velocità, come segnalato più volte anche dai residenti.