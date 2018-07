Viabilità, entro settembre cinque strade provinciali "minori" risistemate

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che si stanno concludendo le gare per 5 appalti per lavori che riguarderanno altrettante strade della viabilità provinciale minore.

Si tratta di:

• S.P. 25 Delle Pianazze – per un importo complessivo di 70 mila euro,

• S.P. 523R Del Colle di Cento Croci - per un importo complessivo di 80 mila euro,

• S.P. 104 Cassio – Selva del Bocchetto e S.P. 39 Della Val Sporzana - per un importo complessivo di 80 mila euro,

• S.P. 91 Di Samboseto e S.P. 12 Di Soragna – per un importo complessivo di oltre 85 mila euro,

• S.P. 24 Di Tornolo – per un importo complessivo di 80 mila euro.

Tutti i lavori verranno eseguiti entro la fine di settembre

“La Provincia investe sulle arterie principali, ma non dimentica la viabilità minore – afferma il Delegato provinciale alla Viabilità Gianpaolo Serpagli – Con questa tranche di appalti andiamo a coprire le parti bianche e i cedimenti delle strade secondarie del territorio provinciale, che presentano maggiori criticità, migliorandone la percorribilità. Si tratta di strade con minor intensità di traffico, ma che hanno la loro importanza in quanto servono una popolazione particolarmente disagiata per la distanza dai centri principali.”