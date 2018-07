Moldavo arrestato per furto di energia elettrica. L’uomo, un pregiudicato di 37 anni, aveva occupato abusivamente un fabbricato fatiscente a Chiozzola. A mettergli le manette sono stati i carabinieri di Sorbolo che, al termine di un’indagine in cui hanno documentato che il moldavo ha procurato un danno all’ente erogatore di 3.300 euro, lo hanno arrestato in flagranza.