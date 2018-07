Un gravissimo incidente è avvenuto a Case Mezzadri di Medesano. Una moto è uscita di strada, per cause in via di accertamento: ha perso la vita un uomo di 70 anni. Sul posto il personale del 118 (anche con l'elicottero) e le forze dell'ordine.

A Ozzano, nella tarda mattinata, un trattore si è ribaltato. Un uomo ha riportato ferite ma non è grave.