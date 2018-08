Incidente con dinamica tutta da ricostruire intorno alle 13 a Canton Santo, nel Bussetano. I soccorsi sono stati chiamati per un motociclista a terra in strada dei Due ponti. E' stato proprio lui a raccontare ai soccorritori che c'era stato uno scontro con un'auto e che il conducente non si sarebbe fermato.

Il motociclista è stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni per i diversi traumi riportati nella caduta. E ora le indagini per capire cosa sia successo e la ricerca di testimoni.