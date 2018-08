Dalla festa dell'asinina alla notte di San Lorenzo: 5 eventi da non perdere

Tutti gli appuntamenti del weekend a Parma e provincia sono nell'inserto in edicola con la Gazzetta, come ogni venerdì. Ecco alcune anticipazioni sugli eventi da non perdere:

1) NOTTE DI SAN LORENZO: venerdì tutti con il naso all'insù. Tanti eventi dedicati alla notte delle stelle: dalla sagra di Fornio, alla notte bianca di Monchio, alle visite a lume di candela al castello di Scipione alle "Stelle per tutti" al Labirinto della Masone sulle note dell'Orchestrina di Molto Agevole.

2) FONTANELLATO: Comincia questo weekend la tradizionale Gran Fiera di Ferragosto. Venerdì cena a tema anni '50, sabato "Party Silent Disco". Domenica Gran Galà dell'Operetta con la compagnia di Corrado Abbati.

3) COSTAMEZZANA DI NOCETO: Con l'asinina è festa grande da sabato fino a Ferragosto.

4) SISSA: Due giornate a tutta birra (irlandese). Venerdì e sabato al parco della Montagnola.

5) ESCURSIONI: Da Lagdei a Schia lungo i crinali. Domenica uscita "by night" sul Monte Penna per vedere le cosiddette "lacrime di San Lorenzo".