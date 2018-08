Il volto dell'Emilia: cosa fare per partecipare al casting

Turismo: alla ricerca del volto dell’Emilia. Catrina Producciones, Castelli del Ducato e Parchi del Ducato, nell'ambito del progetto Ptpl 2018 (Programma Turistico di Promozione Locale) con capofila il Comune di Monchio e il contributo di Destinazione Turistica Emilia, aprono i casting per trovare il sorriso di questa terra. Titolo del progetto: «In viaggio con Emilia tra valli, parchi, castelli con gusto». Foto e curriculum entro domenica 26 agosto. Provini: mercoledì 5 settembre dalle 15 alle 18 in Rocca Sanvitale a Fontanellato. Tra i requisiti: essere ragazze o donne residenti nelle città o nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia. Per partecipare bisogna essere anagraficamente ricomprese in due diverse fasce d’età: fascia tra i 18 e i 23 anni e fascia tra i 37 e i 45 anni.

Sono ammesse persone anche alla prima esperienza di fronte alla macchina da presa. Con i requisiti elencati, inviare entro domenica 26 agosto all'indirizzo e-mail castingemilia@gmail.com: il proprio curriculum vitae con i dati (cellulare e e-mail); una foto in primo piano e una foto a figura intera; una breve descrizione del perché si pensa di poter rappresentare il volto dell'Emilia; una breve descrizione di cosa si associ all'immagine dell'Emilia, ovvero cosa viene in mente alla proposta di fare un viaggio in questo territorio. Le persone pre-selezionate verranno ricontattate via e-mail. I provini verranno realizzati, in base all’ordine di arrivo.