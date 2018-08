Schianto contro un'auto a Castelguelfo: motociclista in Rianimazione

Un motociclista è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Maggiore dopo essere rimasto vittima di un incidente a Castelguelfo, sulla tangenziale. Per cause ancora in via d'accertamento, la moto su cui viaggiava è entrata in collisione con un'auto e l'uomo è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: d'urgenza il trasporto al Maggiore, dove è ricoverato in prognosi riservata.