Incidente intorno alle 11 al confine tra il Nevianese e il Monchiese, in strada Borlino. Coinvolte due persone che erano a bordo di un piccolo trattore. Il mezzo - per cause ancora in via d'accertamento - si è ribaltato, sbalzando gli occupanti. Uno dei due è rimasto ferito. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Scurano e l'elisoccorso arrivato dal Maggiore. Proprio in volo è stato trasportato all'ospedale il ferito, in condizioni di media gravità.