Due feriti in condizioni di media gravità e uno con lievi traumi: è questo il bilancio dell'incidente che ha avuto come teatro la Fondovalle Taro a Citerna. Intorno alle 15.45 un'auto è finita fuori strada, arrestando la sua corsa in un canale di scolo a lato della carreggiata. Ancora in fase di accertamento le cause dello schianto. Tra le ipotesi, un colpo di sonno o un malore del conducente. Sul posto le ambulanze della Croce Verde Fornovese.