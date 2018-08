Il Consorzio di Bonifica: "E' emergenza siccità: proseguire nella distribuzione irrigua"

Il Consorzio di bonifica Parmense (la principale fonte di distribuzione idrica per le colture tipiche di un territorio con 1300 chilometri di canalizzazioni) segnala in un comunicato «la perdurante mancanza di disponibilità idrica per soddisfare le esigenze del comparto agricolo, penalizzando pregiate colture ancora in corso di maturazione come il pomodoro, le orticole ed i prati stabili, essenziali per il foraggio utile alla produzione del Parmigiano Reggiano, eccellenza casearia italiana».

«In questo contesto, lo stress idrico potrebbe compromettere seriamente i raccolti - scrive il Consorzio - con conseguenti danni economici per le imprese agricole del comprensorio. Da qui, la necessità di proseguire nella distribuzione irrigua, che non può essere soddisfatta esclusivamente attraverso i prelievi dai pozzi, ma che necessita di derivazioni più consistenti da corsi d’acqua con portate sufficienti».