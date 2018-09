Scontro tra tre auto a Riccò: un ferito

Tre auto coinvolte in uno scontro in via Cisa, all'incrocio con via Spagnanol. Per cause ancora in via di accertamento, le tre vetture sono entrate in collisione e per uno dei conducenti, un uomo che ha riportato lievi traumi, è stato necessario il trasferimento al Maggiore di Parma. Sul posto un'ambulanza della Croce Verde di Fornovo, mentre per i rilievi di legge la Polizia Bassa Pedemontana