Bus ancora ad orario estivo: "e stamattina tanti studenti sono rimasti a piedi"

"A noi è successo a Noceto, ma immagino che sia stato così in tutta la provincia e che siano diverse centinaia gli studenti ad essere rimasti senza bus questa mattina". La rabbia è quella di una mamma, per cui l'anno scolastico è partito non proprio col piede - la parola non è scelta a caso - giusto.

Oggi la prima campanella suonava per gli studenti di diverse scuole superiori, ma quando i "pendolari" - almeno a Noceto - sono arrivati alla fermata all'orario canonico, il bus è passato, si è fermato per capire se qualcuno non voleva scendere e ha tirato dritto: non poteva aprire le porte perché era già stipato. Il motivo? Solo uno in servizio, come prevede l'orario estivo. Il nuovo orario, con le corse aggiuntive negli orari "caldi", scatterà da lunedì. "Ma è una situazione assurda: i ragazzi che sono rimasti a piedi, se non hanno avuto la fortuna di potersi far accompagnare da genitori non al lavoro, sono arrivati a lezione come minimo un'ora dopo. E lo stesso accadrà evidentemente domani. E sì che l'abbonamento che ho pagato per mandare mia figlia a scuola vale 348 euro ed è già attivo..."