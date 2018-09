Pauroso incidente intorno alle 13 in Autocisa, all'altezza di Medesano. Per cause ancora in via d'accertamento un'auto è rimasta incastrata sotto a un camion che trasporta gesso. Sul posto la Croce Verde di Fornovo, l'elisoccorso partito dal Maggiore, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Nello schianto è morta una donna, che era al fianco del conducente. L'uomo è stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni.