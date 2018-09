Albareto, soccorsi attivati per un altro fungaiolo disperso

Il sabato era iniziato nel peggiore dei modi nella zona di Albareto, con i soccorsi a un fungaiolo colpito da malore e poi deceduto.

A fine mattina erano poi partite le ricerche di un cercatore di funghi di cinquantanove anni residente in provincia di La Spezia, poi rintracciato nel primo pomeriggio in località Valdena, nel comune di Borgotaro.

L'uomo era partito dal Passo dei Due Santi (sul confine tra i comuni di Zeri e Albareto) con altri sei amici. Poco dopo aveva perso l'orientamento, iniziando a vagare nel versante toscano del crinale. Dopo aver chiesto inutilmente aiuto ad un fuoristrada di passaggio, l'uomo si è imbattuto fortunatamente in un ragazzo in Mountain bike, che gli ha fornito preziose indicazioni per raggiungere Valdena e lì una squadra del Soccorso alpino era entrata in contatto telefonico e lo aveva raggiunto.

E di nuovo a tardo pomeriggio i soccorsi sono stati attivati per una persona dispersa, sempre in località Passo Due Santi. Sul posto un'ambulanza dell'Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto, soccorso alpino e Vigili del Fuoco.