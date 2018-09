L'autunno debutta col caldo, ma da martedì temperature in calo

E’ il caldo a salutare la prima giornata d’autunno, con temperature ancora estive e punte intorno a 30 gradi, ma già da lunedì arriveranno dal Nord i primi segnali di un cambiamento che da martedì vedrà la temperatura in calo in tutta Italia. Secondo le previsioni del centro Epson Meteo saranno soprattutto i forti venti a determinare un calo termico che in alcuni casi potrà toccare dieci gradi. Già a partire da giovedì si prevede comunque un miglioramento, con il ritorno a temperature intorno a 25 gradi.

«Anche nella giornata odierna, che decreta l’inizio dell’autunno astronomico, il campo di alta pressione che ricopre gran parte dell’Europa meridionale proteggerà il nostro Paese assicurando tempo stabile e temperature estive», rilevano in una nota i meteorologi di Epson Meteo. «La situazione - prosegue la nota - inizierà a cambiare da lunedì, quando l’Italia verrà sfiorata da un fronte freddo in movimento verso i Balcani». Sarà la quinta perturbazione di settembre e non dovrebbe portare pioggia; sarà però accompagnata da aria fredda, che «determinerà un sensibile rinforzo dei venti settentrionali che, entro martedì, daranno luogo a una notevole diminuzione delle temperature su tutte le regioni».

Il calo delle temperature, anche di una decina di gradi, sarà più sensibile al Nord, sul versante adriatico e nelle zone interne della penisola. sarà comunque «una fase temporanea" perchè «già nell’ultima parte della settimana si prospetta il ritorno di aria più mite che riporterà le temperature nuovamente sopra i valori normali». Da mercoledì, concludono i meteorologi, si prevede un indebolimento dei venti e «il calo termico proseguirà fino ai valori minimi della notte tra mercoledì e giovedì, successivamente avremo una tendenza al rialzo con un ritorno a valori anche prossimi ai 25 gradi».