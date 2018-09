Trovato a terra sulla pista da motocross: è gravissimo

L'hanno trovato a terra alla pista di motocross La Torre a Leisgnano Bagni. E non è ancora chiaro se sia stata una caduta o un malore a rendere necessario un soccorso urgentissimo. Dal Maggiore intorno alle 13.30 si è alzato in volo l'elisoccorso, e sul posto è arrivata anche l'ambulanza della Croce Verde di Langhirano. Il motociclista è stato trasportato al Pronto Soccorso in condizioni gravissime.