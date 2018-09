Schianto intorno alle 9.45 a Collecchio, all'incrocio di via Fratelli Rosselli. Un'auto e una moto sono entrate in collisione e nell'impatto la due ruote si è poi incastrata sotto la vettura.

Gravi i traumi riportati dal motociclista, trasportato d'urgenza al Maggiore da un'ambulanza della Assistenza Volontaria.

Un incidente che ha coinvolto una moto e un'auto anche alle 7.45 in località La Ghina nel Borgotarese. In questo caso il motociclista è stato trasportato all'ospedale in condizioni di media gravità.