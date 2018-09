Paura a Soragna, nel pomeriggio, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un bambino. Per cause in via di accertamento, in via Trento a Soragna un bimbo in bicicletta è stato urtato da un'auto. La centrale del 118 ha inviato un'ambulanza e l'elicottero. Il bambino è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.