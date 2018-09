Due incidenti con un totale di sei feriti tra le 7.20 e 7.40 sulle strade parmensi. Il più grave è il secondo, avvenuto a Fraore sulla statale 9bis, via Stati Uniti d'America, dove due auto sono state coinvolte in un pauroso schianto. Immediata la richiesta di soccorsi al 118: un ferito in gravi condizioni e due feriti lievi sono stati trasportati al pronto soccorso del Maggiore. Lunghe code si sono formate per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto la Polizia stradale.

Il primo, invece, a Rimale di Fidenza, sulla via Emilia Ovest. Anche in questo caso due auto che sono entrate in collisione. Quattro i feriti trasportati all'ospedale di Vaio: due in condizioni di media gravità e due con lievi traumi.