Scontro intorno alle 12 tra una moto e una bici a Santa Croce di Polesine. L'incidente è accaduto in via Giaranzana, e ad avere la peggio è stato il ciclista, trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso del Maggiore dall'elisoccorso. Ferite lievi per il motociclista, trasportato in ambulanza all'ospedale di Parma.