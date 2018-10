Ritrovato il 25enne fuggito dalla Rems. Il sindaco di Sorbolo: "Chiudere subito la struttura"

E' stato ritrovato il 25enne del Modenese fuggito ieri mattina dalla Rems di Mezzani. secondo l'Ausl, il giovane questa mattina si trovava in una struttura sanitaria della città e da lì ha chiesto di poter tornare alla Rems.“Venite a prendermi”: ha detto in una telefonata agli operatori della struttura. "Il paziente ora riprende il suo percorso di cura e di riabilitazione nei servizi sanitari".

Dopo al sua fuga erano subito scattate le ricerche in tutta la regione. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza e comportamentali, era nella Rems dal gennaio scorso. Intanto le polemiche per l'ennesimo allontanamento non si placano. A marzo aveva fatto perdere le sue tracce Solomon Nyantakyi, ritrovato subito alla stazione di Colorno.

"Questa struttura va chiusa! E gli accordi vanno mantenuti!", si è sfogato via social nella tarda serata di ieri il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari.

"La struttura di Reggio Emilia dove essere completata e questa chiusa! - ha continuato cesari -Non è possibile che per palesi inadempienze nella gestione a rimetterci siano i cittadini di Mezzani e del circondario, compresi noi amministratori! Si chiude!

Punto!".