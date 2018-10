E' una domenica al voto per 14 comuni dell’Emilia-Romagna, i cui cittadini sono chiamati a esprimersi con referendum consultivi sulle eventuali fusioni comunali, che porterebbero alla nascita di sette nuovi comuni al posto dei precedenti 14.

Le fusioni su cui gli elettori sono chiamati a esprimersi sono Colorno con Torrile e Mezzani con Sorbolo (si vota nei tradizionali seggi elettorali), Formignana con Tresigallo e Berra con Ro (Ferrara); Castenaso con Granarolo dell’Emilia e Baricella con Malalbergo (Bologna); Lama Mocogno e Montecreto (Modena). I cittadini dei comuni coinvolti potranno esprimere il loro sì o il loro no sull'ipotesi di fusione e scegliere quale tra i nomi possibili preferirebbero in caso di esito positivo. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23.