Fusioni, a Sorbolo e Mezzani stravince il sì. Torrile, un secco no

Un secco sì e un secco no. E' la sintesi del doppio referendum per le fusioni tra Comuni che si è svolto ieri in quattro paesi della Bassa. Lo scrutinio dei voti ha sancito la nascita di Sorbolo-Mezzani: nettissima la vittoria del sì in entrambe le realtà, che avevano iniziato da tempo il percorso per la fusione.

Un tiepido sì si è registrato a Colorno, mentre un sonorissimo no hanno risposto i candidati "gemelli" di Torrile.