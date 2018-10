Nei panni di una persona in fuga per 24 ore: il gioco di ruolo arriva a Medesano

I pericoli di un lungo viaggio, le insidie di una lingua sconosciuta, le difficoltà burocratiche. Ventiquattro ore nei panni di una persona in fuga che dalla Somalia cerca di raggiungere un Paese sicuro, l’Italia. ‘Giovani in Movimento’, progetto promosso dai Giovani della Croce Rossa Italiana e cofinanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, nasce dall’esigenza di promuovere un percorso di conoscenza in prima persona dei fenomeni migratori.

Durante il gioco di ruolo, della durata di una giornata intera, i partecipanti assumeranno l’identità di una persona in fuga che cerca di arrivare, dopo un lungo viaggio, in Italia dove presenterà la propria richiesta di asilo politico. Le ambientazioni, le scene e le interazioni con gli istruttori, che interpretano i ruoli di diversi personaggi che le persone migranti incontrano sul loro cammino, sono curate nei minimi dettagli per rendere la simulazione quanto più vicina alla realtà. Un “live action role play” che si ispira a un format utilizzato in tutto il mondo, ideato nei primi anni Novanta dall'insegnante danese Steen Cnops Rasmussen, preoccupato dai sentimenti di intolleranza e razzismo dei propri studenti nei confronti di rifugiati e persone migranti.

Una formazione “learning by doing” rivolta ai giovani under 30 con minori opportunità per comprendere meglio la condizione di chi è dovuto fuggire dal proprio paese di origine a causa di persecuzioni o guerre.

Dopo il successo del primo gioco di ruolo e del conseguente corso di formazione a Pinerolo , che ha visto la partecipazione di 23 giovani provenienti da 4 Regioni diverse, sono aperte le iscrizioni per l'appuntamento di Medesano del 20 e 21 Ottobre. La partecipazione è aperta a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni non solo volontari della Croce Rossa.

I costi di viaggio per i partecipanti sono a carico della Croce Rossa, iscrizioni aperte fino al 14 Ottobre per numero massimo 30 partecipanti per ciascun appuntamento.

Iscriviti al gioco di Medesano https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi_-7qYJ_sZscwKpSYz38qmMZYsilP8f6JV_me2LXpdE35qQ/viewform

Per informazioni e maggiori dettagli è possibile visitare la news sul sito cri.it (con i requisiti e la procedura per l’iscrizione https://www.cri.it/02-10-18-giovani-in-movimento-il-gioco-di-ruolo-della-cri-per-vivere-24-ore-nei-panni-di-una-persona-in-fuga) o contattare Croce Rossa ai seguenti contatti (daniel.masullo@cri.it - 06/55100568).

https://www.youtube.com/watch?v=wPEDiL7Ku6Q

https://www.cri.it/02-10-18-giovani-in-movimento-il-gioco-di-ruolo-della-cri-per-vivere-24-ore-nei-panni-di-una-persona-in-fuga

https://www.facebook.com/ItalianRedCross/videos/326776858084242/?t=16