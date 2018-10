Provincia: un solo candidato alla presidenza (Rossi, Borgotaro), tre liste

Si è conclusa alle 12 di oggi in piazza della Pace la presentazione delle liste dei candidati consiglieri provinciali per le elezioni che avranno luogo il 31 ottobre prossimo.

E’ pervenuta una sola candidatura a presidente: quella di Diego Rossi, sindaco di Borgotaro.

Le liste per il Consiglio provinciale, in ordine di presentazione, sono tre: “Insieme per il territorio”, “Provincia Democratica Riformista", “Provincia nuova”.

Sono 29 in tutto i candidati consiglieri.

La seconda lista è l’unica che non era presente nella precedente consultazione elettorale.

Si tratta, come è noto, di elezioni di secondo livello: a votare saranno i 592 sindaci e consiglieri comunali del Parmense in carica, gli stessi che sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale.

L’Ufficio elettorale sta vagliando tutte le posizioni; il provvedimento di accettazione o ricusazione delle liste sarà comunicato entro la prossima settimana ai delegati di lista ed entro il 23 ottobre le liste accolte saranno pubblicate sul sito web della Provincia www.provincia.parma.it.

Ecco candidati e liste presentate

Insieme per il territorio

Allodi Filippo - Consigliere di Colorno

Buetto Nadia - Consigliere di Parma

Cauzzi Diego - Consigliere di Lesignano dè Bagni

De Maria Ferdinando - Consigliere di Parma

Devincenzi Raffaella - Consigliere di Neviano degli Arduini

Garbasi Alessandro – Sindaco di Neviano degli Arduini

Magni Andrea - Consigliere di Roccabianca

Mari Andrea - Consigliere di Fontevivo

Pontremoli Valentina – Sindaco di Bardi

Quaranta Elisabetta - Consigliere di Parma

Serafini Michelangela - Consigliere di Roccabianca

Tassi – Carboni Alessandro - Consigliere di Parma

Provincia Democratica Riformista

Amadasi Elisa - Consigliere di Collecchio

Bertocchi Giovanni - Consigliere di Varano dè Melegari

Biacchi Paola - Consigliere di Colorno

Boriani Sandra - Consigliere di Sorbolo

Cantoni Gianpaolo - Consigliere di Medesano

Censi Andrea – Sindaco di Polesine Zibello

Delsante Giuseppe – Sindaco di Corniglio

Gabelli Lorenza - Consigliere di Solignano

Spina Aldo – Sindaco di Sala Baganza

Trevisan Marco - Consigliere di Salsomaggiore Terme

Provincia nuova

Quintavalla Giuseppe - Consigliere di Traversetolo

Chiussi Giulia - Consigliere di Salsomaggiore Terme

Benecchi Marzio - Consigliere di Fontevivo

Saglia Codeluppi Alessandro - Consigliere di Varano de’ Melegari

De Matteis Massimo - Consigliere di Corniglio

Conciatori Debora - Consigliere di Felino

Montagna Ilaria - Consigliere di Traversetolo



Sul sito web della Provincia sono pubblicate tutte le informazioni relative alla consultazione elettorale, comprese le spiegazioni sul voto ponderato (cioè sul peso di ciascun votante, in base alla popolazione del Comune di riferimento), nella sezione “Elezioni Provinciali 2018”.