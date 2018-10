Due strade vicine e due veicoli in fiamme a poca distanza di tempo. Notte movimentata per i vigili del fuoco di Fidenza, chiamati all'una per l'incendio di un'auto in viale Martiri della Libertà e nemmeno un'ora dopo per un autocarro che bruciava nella vicina via Turr. Domati i due roghi, resta da capire le cause dei due incendi e se siano collegati tra loro.