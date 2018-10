Studentessa dell'Ulivi investita sulla Via Emilia: è in gravissime condizioni

Stava attraversando la via Emilia, con ogni probabilità per andare a prendere la corriera che avrebbe dovuto portarla a scuola. Ma una macchina che stava transitando l'ha colpita in pieno. E adesso quella ragazza di appena diciotto anni sta lottando per la vita all'ospedale di Reggio Emilia.

La ragazza, studentessa del liceo Ulivi, che ha sempre vissuto in provincia di Parma, si è trasferita con la famiglia nel Reggiano. E proprio a Cadè è accaduto l'incidente.

