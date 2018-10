Dalla Regione un milione per risarcire gli alluvionati

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 2 milioni di euro, prelevati dal proprio fondo di riserva, per risarcire i danni a veicoli, strade e scuole colpiti dal maltempo nel dicembre del 2017, eventi per i quali il Consiglio dei ministri dichiarò lo stato di emergenza.

A beneficiare di queste risorse saranno anche gli alluvionati di Colorno. Un milione di euro, infatti, servirà per risarcire i privati cittadini che a causa degli allagamenti persero l’automobile, la moto o lo scooter.

Si tratta di coloro che segnalarono il danno con la scheda di ricognizione raccolta dai comuni. Tra i veicoli danneggiati e segnalati (129 in totale in tutta la Regione) 8 a Colorno e 93 a Lentigione.

Entro breve la giunta regionale approverà il bando, con allegato il modulo di domanda, che i cittadini dovranno consegnare ai comuni.

«Abbiamo chiesto più volte al Governo di rimborsare tutti i danni – ha dichiarato il presidente della Regione Stefano Bonaccini -. Non lo ha fatto. Interveniamo noi perché non è giusto che a rimetterci siano i cittadini».

Soddisfatto il sindaco di Colorno Michela Canova: «Avevamo pronto un ordine del giorno da approvare durante il prossimo consiglio comunale per sollecitare l’intervento dello Stato. La Regione, ancora una volta, ha dimostrato grande attenzione: stanziò subito 350mila euro per i commercianti e in estate fece pressing affinché non venissero cancellati gli stanziamenti statali previsti».

Nei 2 milioni complessivi rientrano anche 720mila euro per ripristinare la sicurezza e la piena viabilità di alcune strade del Reggiano. c.cal.