Diluvia in Appennino, situazione preoccupante. Allagamenti e danni: tanti interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo sferza tutto il Parmense ma la situazione si sta facendo più grave in Appennino, in particolare fra Borgotaro e Albareto. Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in corso nel Borgotarese. Si segnalano allagamenti sulla strada fra Bertorella e Borgotaro (in paese è stato anche rinviato il mercato).

Vigili del fuoco al lavoro anche a Fidenza questa mattina, dove era segnalato un cavo pericolante. L'intervento a Fidenza si è concluso poco prima delle 9,30.

Allerta anche nella Bassa. Il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari invita i cittadini a fare attenzione al vento forte e, su Facebook, pubblica un numero utile da chiamare per eventuali problemi da segnalare relativamente al paese della Bassa.





DANNI ANCHE IERI IN APPENNINO.Ad Albareto poco dopo le 3 di ieri mattina le forti folate di vento hanno spezzato un grosso acero alto oltre venti metri che è finito sulla carreggiata ostruendo totalmente per qualche ora la strada provinciale Albareto-Montegroppo proprio nel centro del paese. Sempre nel comune di Albareto ieri mattina poco prima delle 6 uno smottamento di circa cinque metri ha interrotto la strada comunale che collega gli abitanti della frazione di Groppo con il bivio per Albareto.

