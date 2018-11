Censi si è dimesso dalla carica di sindaco. Polesine-Zibello verso il commissariamento

Erano nell'aria, sono arrivate: si tratta delle dimissioni d sindaco di Andrea Censi, il primo cittadino di Polesine Zibello finito agli arresti domiciliari per una lunga serie di reati tra cui truffa e corruzione e legati all'uso di fondi pubblici per fini privati. "Reati gravissimi e rischio di reiterazione", secondo la Procura, che ha fatto ricorso per ottenere la detenzione in carcere.

Per il Comune si apre così il commissariamento, in attesa della prima data utile per nuove elezioni.

Fino a questo momento la guida del Comune era stata affidata al vicesindaco.