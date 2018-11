La piena del Po è a Piacenza. Si alza il livello anche nei tratti di Parma e Reggio

Allerta arancione in Emilia-Romagna per il passaggio della piena del Po, con criticità idraulica per la giornata di oggi, 8 novembre, nella pianura emiliana centrale e nella pianura e bassa collina emiliana occidentale. Lo afferma l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena del fiume Po, secondo le previsioni, transiterà nel Piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di oggi con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza in mattinata. Oggi la piena supererà la soglia 2 anche nei tratti parmensi e reggiani.

I livelli del fiume Po, comunica l'Aipo, sono in decrescita nella zona occidentale del Piemonte: a Torino Murazzi il colmo è stato raggiunto ieri alle 20 con il valore di 4,10 metri sullo zero idrometrico (fascia 2 di criticità - moderata). Il colmo sta transitando nel tratto più orientale (provincia di Alessandria) con valori di criticità 2 ma si prevede una rapida decrescita dei livelli che torneranno sotto la soglia 1 (quindi in criticità assente) entro la serata di oggi.

In conseguenza della formazione di questa terza onda di piena, è atteso, nell’arco delle prossime 24-48 ore, un nuovo incremento dei livelli nel tratto lombardo-emiliano del Po, con il superamento della soglia 2 di criticità in alcuni tratti.