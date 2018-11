Aveva preso una multa. E per la rabbia ha minacciato di fare esplodere il treno. E' successo stamattina su un regionale tra Pisa e Milano. A far scattare l'allarme un uomo di origine meridionale di una quarantina d'anni che ha detto di avere 5 chili di tritolo nella borsa. Sul posto sono intervenutila polfer di Piacenza e i carabinieri di Fiorenzuola che hanno svelato che si trattava di un falso pericolo. L'uomo è stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.