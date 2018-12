Durante una rissa in discoteca spruzza spray al peperoncino e fugge. Un 21enne al pronto soccorso

Sono dovuti ricorrere in tre alle cure del Pronto Soccorso: prognosi di pochi giorni, fortunatamente, ma ancora una volta in scena c'è lo spray al peperoncino.

E' successo la scorsa notte in una notissima discoteca alle porte di Noceto. dove è scoppiata una rissa fra alcuni clienti, con due dipendenti del locale intervenuti per cercare di evitare il peggio. Risultato: un buttafuori ed un altro membro dello staff costretti attorno all'una ad andare al Pronto Soccorso per diverse contusioni. Medicati, sono stati dimessi in

mattinata.

Il terzo ferito, ed è ovviamente l'elemento più inquietante, è invece un ragazzo di 21 anni. Lui al Maggiore c'è arrivato con i postumi dell'esposizione allo spray al peperoncino: prognosi di otto giorni. Avrebbe raccontato che durante la rissa un altro ragazzo avrebbe estratto dalla tasca la bomboletta ed avrebbe spruzzato il contenuto per poi darsi alla fuga.